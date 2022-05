Brandbrief GGD-topman: tekort aan forensische artsen wordt kritiek

Het lukt niet meer om altijd en overal een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. Hier werd al jaren voor gevreesd en over geklaagd, maar nu wordt de toestand Rouvoet en de directeuren echt te gortig. ‘De situatie wordt op de lange termijn onhoudbaar. Het vak bevindt zich in een neerwaartse spiraal.’



De schaarste aan forensisch artsen leidt ertoe dat werkzaamheden moeten worden uitgesteld, in de ene regio langer dan in de andere. ‘Dat is erg zorgelijk, want letsels worden na verloop van tijd minder zichtbaar en sporen verdwijnen’, schrijft Rouvoet. Ook het uitstel van een lijkschouw heeft gevolgen, voor de procedure in het strafrecht bijvoorbeeld, maar ook voor nabestaanden die maar moeten blijven wachten op uitsluitsel.