Brandhaard verschuift naar grote steden: ‘Alles valt of staat met gedrag’

7:34 Vanaf 1 juni mogen de middelbare scholen, horeca en culturele instellingen weer beperkt open. Vanaf 25 mei kunnen meerdere verpleeghuislocaties zonder besmettingen weer een bezoekregeling opzetten, 15 juni moet in alle instellingen weer ‘een vorm van bezoek’ mogelijk zijn. Ook de richtlijn voor bezoek aan ouderen die niet in een instelling wonen is aangepast: (als 1,5 meter afstand gehouden wordt) er kan volgende week weer visite komen. Dat is vanavond bekendgemaakt door premier Rutte. ‘We hebben die ruimte met zijn allen verdiend’, zei hij tijdens de persconferentie. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.