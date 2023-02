Brandtrap stort in, studenten vallen vier verdiepingen naar beneden

met video Groep natuurvrij­wil­li­gers belandt in water door omgeslagen trekpont in natuurge­bied bij Zuidland, één ernstig gewonde

In natuurgebied Beningerslikken bij Zuidland is zaterdagochtend rond 9.30 uur een trekpontje omgeslagen. Op de pont bevonden zich zo'n 25 natuurvrijwilligers, die inmiddels allemaal uit het water zijn. Eén persoon is er slecht aan toe en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.