Brandweer zeer druk met recordaantal buitenbranden: ‘Oorzaak vuur vaak door menselijk handelen’

Die ontstaan nu snel en de oorzaak van het vuur is vaak menselijk handelen. ,,Niet dat de branden zijn aangestoken, maar wel ontstaan ze door een nog brandende, weggegooide peuk of warmteontwikkeling door achtergelaten flessen”, zegt brandweerwoordvoerder René van der Neut van de VNOG, actief in vijftien Veluwse en acht Achterhoekse gemeenten.



Daar kwam de brandweer zaterdagavond laat nog in actie in Vorden, waar een natuurbrand woedde. Behalve het lokale korps werden ook de buren uit Hengelo gealarmeerd. Vanwege de droogte is dat nu standaardprocedure. ,,In de fase waarin we nu zitten, met een groot risico op natuurbranden, gaan er standaard vier wagens naar een buitenbrand”, aldus Van der Neut.