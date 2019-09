Brandweerman Peter kan niet meer blussen door extreme wachttijden CBR: ‘Te bizar voor woorden’

Even een brandje blussen is er voor brandweerman Peter Peltzer niet meer bij. Zijn grootrijbewijs is verlopen door de maandenlange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). ,,Bij een brand mag ik niet meer uitrukken.”