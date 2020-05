Brech weer voor de rechter: wat zegt expert over de dna-sporen?

Het is de zesde voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling is vanwege het coronavirus verplaatst naar september of oktober. De rechtbank vindt dat betrokkenen - zoals de getuigen - aanwezig moeten zijn in de zaal, dat gaat nu niet door virusrestricties.

Als Jos Brech er al voor kiest zijn ‘kluisverklaring’ te onthullen, dan zal het ook pas in het najaar gebeuren. Wel is er de afgelopen periode nog een expert gehoord over de dna-sporen, mogelijk komt daar vandaag meer informatie over.



Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 op elfjarige leeftijd van een zomerkamp in Zuid-Limburg, een dag later werd hij dood gevonden. Brech kwam in 2018 in beeld na een groot dna-onderzoek. Hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden. Volgens het OM heeft Brech de jongen ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht om het misbruik te verdoezelen. Brech ontkent.



Voor de inhoudelijke behandeling worden vijf dagen uitgetrokken. Brech zelf gaat onvoorbereid die zittingen in, bleek eerder. Hij leest het strafdossier, inmiddels meer dan 12.000 pagina’s dik, bewust niet: ,,Om niet bevooroordeeld te zijn”, zei hij daar zelf over. Brechs advocaat Gerald Roethof zal in Maastricht vanochtend opnieuw vragen om vrijlating van zijn cliënt, eerdere pogingen werden steeds afgewezen.