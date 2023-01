Brief over bezuiniging op eten in bejaardenhuis was een fout: ‘Had nooit verstuurd mogen worden’

Precies 150 gram groente en 100 gram vlees: zorgcen­trum bezuinigt en gaat eten ouderen afwegen

Kleinere porties, bouillon in plaats van een rijk gevulde soep en geen apart verpakte toetjes meer. Woonzorgcentrum Die Buytenweye in Delft legt de hoeveelheid eten van haar inwoners stevig aan banden. Critici spreken schande van de verkapte bezuiniging op ouderen. ‘Ze beknibbelen op de kwaliteit van leven’.

