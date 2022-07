Brigitte was haar koffer al twee weken kwijt: ‘Staat ’ie gewoon in de hal op Schiphol?’

,,Echt? Staat mijn koffer gewoon in de hal?” Brigitte Baaten uit Utrecht is verrast door een telefoontje van uw verslaggever. Ja, ze is haar koffer al sinds 1 juli kwijt, evenals die van haar vriend én een stuk handbagage dat in het ruim zat. Maar waar de spullen zijn gebleven? Ze had geen idee, tót dit telefoontje dus. ,,Het frustreert dat je niets hoort, niets weet en iedereen zo je koffer kan meenemen.”