Britse royals zien eruit alsof ze het kind eruit hebben geniést

Dierenkli­niek: ‘Eén of twee kogeltjes in doodgescho­ten ooievaar’

7 mei In de uit het nest geschoten ooievaar uit De Lutte zitten één of twee kogeltjes. Dat blijkt uit de röntgenfoto’s die bij de dierenkliniek in Oldenzaal zijn gemaakt. Vanmiddag worden de kogels verwijderd en aan de politie overgedragen.