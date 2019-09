Britse vakantiegangers in opstand tijdens verrassingscruise naar ‘onontdekte parel’ IJmuiden

video Inzame­lings­ac­tie om vermiste Diana te vinden: We willen afscheid kunnen nemen

20:38 Mensen die hun geliefde kunnen begraven. Mariola en Edward Schmitz uit Goes zijn er stiekem jaloers op. Hun dochter Diana is al vermist sinds 13 januari, de dag dat ze vermoedelijk van de Zeelandbrug sprong en de dood vond in het ijskoude water. Haar lichaam is nooit gevonden en dat is voor het gezin onverteerbaar. Met een inzamelingsactie, die vandaag is gestart, hopen ze geld in te zamelen om haar te vinden. ,,Wij willen kunnen rouwen.”