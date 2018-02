Britse weerdienst waarschuwt voor ijskoud einde van februari

Recherche in buitenland op jacht naar cocaïne

7:55 Om de groeiende cocaïnehandel in Nederland een halt toe te roepen worden Nederlandse rechercheurs ingezet in het buitenland. ,,Het doel is upstream disruption, oftewel niet wachten tot de drugs in Nederland en België aankomen, maar al in de bronlanden tegenhouden", zegt Wilbert Paulissen, hoofd Landelijke Recherche, in een interview in De Telegraaf.