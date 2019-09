Britten voorspellen: koudste winter in dertig jaar tijd staat voor de deur

De reden dat de Britse tabloids dit jaar met dergelijke uitspraken komen, komt vooral doordat veel wetenschappers spreken over het ‘zonneminimum'. ,,De zon kent cycli van ongeveer elf jaar waarin de zon een periode van grote activiteit doormaakt. Dit jaar zitten we in een fase waarin de zonneactiviteit juist op het laagste punt in de cyclus zit. Voor diverse weermensen aanleiding om eens een koude uitspraak te doen over de aanstaande winter”, legt Janssen uit.



Die uitspraken over koude winters als gevolg van een zonneminimum zijn volgens Weerplaza niet juist. ,,Al jaren proberen wetenschappers een link te leggen tussen de gemiddelde temperatuur op aarde en de activiteit van de zon. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de variatie in temperatuur ongeveer 0.03 graden Celsius bedraagt, een nauwelijks merkbare hoeveelheid. In Nederland is er ook geen aantoonbaar verschil tussen winters tijdens een zonneminimum en een zonnemaximum.”



De meteorologen in Nederland laten nog geen computerberekeningen los op de komende maanden. ,,Er is 90 procent kans dat die berekeningen niet uitkomen.” We moeten dus nog even geduld hebben.