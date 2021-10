Broekers-Knol: nog maar 600 opvangplekken in beeld na oproep

Deze vrouwen ondergin­gen gedwongen een abortus: ‘Ik moest niet zeuren, zeiden ze’

24 oktober Je bent jong, zwanger en je wordt onder druk gezet om je kind weg te laten halen. Hoe traumatisch dit kan zijn, vertellen drie vrouwen die de ingreep veertig, vijftig jaar geleden ondergingen, in de jaren in aanloop naar de invoering van de abortuswet in 1984. ‘Ik herinner me de pijn en er was heel veel bloed.’