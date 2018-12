'Broer kroongetuige Nabil B. vroeg wél om bewaking’

B.’s naasten waren verbijsterd en woedend toen justitie na de moord, zes dagen later, naar buiten bracht dat hij beveiliging had afgeslagen.



Reduan B. was fel tegenstander van de kroongetuigendeal van zijn broer, juist ook omdat die de levens van de hele familie in gevaar bracht.



Door een volgens een ingewijde ‘fundamentele onderschatting van de ernst van de dreiging’ was onvoldoende ingeschat dat de presentatie van de kroongetuige als een provocatie kon worden opgevat door de door hem beschuldigde criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi en Said Razzouki. Die groepering wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan twintig liquidaties en moordpogingen.



In een tekstbericht dat Het Parool heeft ingezien, schrijft de voor de beveiliging van de familie B. verantwoordelijke functionaris van het OM in Midden-Nederland op 27 maart aan de familie dat hij gaat ‘bekijken wat een passende maatregel is bij de werklocatie’ van Reduan B.



Het gaat over zijn beletteringsbedrijf Knibbe Lettering aan de tt. Melissaweg. Daar schiet Shurandy S. hem twee dagen later dood op de trap naar zijn werkplek. S. heeft de moord inmiddels bekend en staat daarvoor donderdag terecht.