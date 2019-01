Broers (87 en 73) werden overvallen en urenlang opgesloten: ‘Ze gooiden sleutel weg’

VIDEOZe werden onder schot gehouden, in hun eigen kamer opgesloten en de dieven gooiden de sleutel van de deur weg. Frans (73) en Hein (87) van Oldeniel uit Heeten (Overijssel) werden zaterdagnacht bestolen van bijna 4.000 euro. ,,Wij zijn van de oude stempel en hebben nog best veel geld in huis.”

Frans keek nog wat tv, zo rond tien uur zaterdagavond. Zijn oudere broer Hein lag al boven in zijn bed. Een kamer in het huis waar de twee al heel hun leven wonen. Frans: ,,Het is ons ouderlijk huis. Na onze ouders ben ik er met mijn broer gaan wonen. Al 73 jaar woon ik nu samen met hem, naar volle tevredenheid.’’

Dat vredige leven werd zaterdagavond woest verstoord. Hein: ,,Die kerel hield Frans eerst onder schot. Die moest de trap op. Toen kregen ze mij in de gaten. Verrek, nog een bewoner. Samen werden we in één kamer opgesloten. Of dat pistool geladen was en echt? Kerel, ik kan het je niet zeggen’’, vertelt Hein in plat Sallands. ,,Efkes dacht ik nog: ik laat zien wat ik kan. Maar uiteindelijk dacht ik toch ‘Hein: gok het d’r moar niet op’.’’

Oude stempel

Terwijl hij met zijn broer boven verbleef, trokken de dieven alle kasten leeg. Frans: ,,Ze hebben al onze contanten gevonden. 1.500 euro van Hein en 2.000 euro van mij. Wij zijn van de oude stempel en hebben nog best veel geld in huis. Zo had ik net een trekker verkocht.’’ Hein: ,,Het is net alsof die gasten dat geweten hebben.’’

Sleutel

Frans: ,,De jongens, dertigers denk ik, gingen er met de buit vandoor en gooiden de sleutel van de kamer - waar wij opgesloten zaten - weg.’’

Een hele nacht zaten ze daar samen. Hein: ,,Tot zondagochtend onze zuster kwam, voor het wekelijkse bakje koffie. Gelukkig lag er nog een reservesleutel in de meterkast. Jarenlang niet nodig gehad. Totdat deze jongens kwamen. Onze zus bevrijdde ons.’’

De politie is net weg, zondagmiddag drie uur. Er werd grondig onderzoek gedaan. Hein: ,,Het was geen bivakmuts. Maar ze hadden wel een hoofddeksel op, waardoor je ze niet goed kon zien.’’

De één was donker, de ander wit. Het waren net Sjors en Sjimmie zeggen ze. Maar geen amateurs. De broers lachen hard om de typering. Hein: ,,Laat ons maar lachen, janken kunnen we altijd nog.” Dan weer serieus. ,,Frans, denk nog is goed na, hoe zag die kerel eruit aan wie je de trekker verkocht...?’’