Brrr...Nederland zet massaal de thermostaat lager

Terwijl het momenteel buiten koud is, zitten veel Nederlanders er binnen ook niet echt warmpjes bij. Uit onderzoek van tado° is gebleken dat 83,8 procent van de mensen in Nederland de thermostaat in de winter van 2022 lager heeft gezet dan in 2021. Dit is het hoogste percentage van alle onderzochte Europese landen. In totaal werden 340.487 Europese huizen meegenomen in het onderzoek

De binnentemperatuur in Nederlandse huizen was met 18,04°C maar liefst een graad lager dan vorig jaar (19,03°C) en het is daarmee de laagste binnentemperatuur in Europa. En dat terwijl de buitentemperatuur in Nederland weinig verschilde ten opzichte van 2021: 6,24 versus 6,16°C.

Op provincieniveau valt op dat in de provincie Utrecht de meeste mensen hun thermostaat lager hebben gezet (85,4 procent) terwijl de Zeeuwen dat het minst deden (81,9 procent). Ook verschillen de binnentemperaturen per provincie. In Flevoland was die het hoogst, terwijl in Groningen de inwoners het binnen een stuk kouder hadden.

Volledig scherm Gemiddelde binnentemperatuur per provincie. © tado°

Oorlog in Oekraïne

Sinds het begin van 2021 lopen de energieprijzen al op. Door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen nog meer. Het CBS berekende dat een huishouden bij gemiddeld verbruik in januari 2022 maar liefst 1.321 euro meer betaalde dan precies een jaar daarvoor.

Vanuit de Nederlandse overheid werden particulieren en bedrijven opgeroepen om besparende maatregelen te nemen, waaronder goed te letten op het gebruik van de thermostaat en kort te douchen. Inmiddels geldt er voor 2023 een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers.