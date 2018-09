Brug Arnhem blijft dicht door 'zorgwekkende geluiden'

'Holleeder geen opdrachtge­ver moord Endstra'

15:26 Er is geen enkel bewijs dat Willem Holleeder achter de moord op vastgoedmagnaat Willem Endstra in 2004 zit. Dat stelde zijn raadsman Sander Janssen vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Daar vroeg de strafpleiter de rechtbank het voorarrest van Holleeder in de zaak-Endstra op te heffen.