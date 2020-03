Bruiloft Marcella valt in het water door coronavirus

De jurk, de feestlocatie, de dj, het vrijgezellenfeest in Parijs, de koets, de ruim honderd uitnodigingen: alles was tot in de puntjes geregeld, maar Marcella Singels (42) uit Aalsmeer heeft midden in de nacht haar bruiloft geannuleerd. De angst voor het coronavirus liet haar niet meer los. ,,Ik kon er niet meer van slapen. Mijn vader is diabeet, mijn moeder hartpatiënt. Het zal me toch niet gebeuren dat zij ziek worden op mijn huwelijk.’’ Ook de voorpret voor de grote dag, die pas op 13 juni zou plaatsvinden, verdween afgelopen week compleet, vertelt ze. ,,Ik ben in blinde paniek. Wat komt er op ons af?’’

Singels volgde de persconferentie, waarin premier Rutte extra maatregelen voor het hele land afkondigde, vanmiddag op televisie en ging gelijk naar de winkel. ,,Ik heb gehamsterd, dat wil je niet weten.’’ Ze kocht extra pakken macaroni, wc-papier, bonen in blik - ‘doe ik anders nooit’, tien pakjes paracetamol, mondmaskers en vitaminepillen. Dit effect was niet wat Rutte met zijn rustige toespraak had willen veroorzaken, maar Singels neemt het zekere voor het onzekere. Ze heeft bovendien nog veel vragen. ,,Waarom mogen mijn kinderen niet naar de voetbal, en wel naar school? En zal ik mijn bioscoopkaartje voor zaterdag annuleren? Ik weet het niet.’’

Volledig scherm Marcella Singels heeft een flinke noodvoorraad aangelegd. Ze kocht extra pasta, water, frisdrank, wc-papier, vitaminepillen, mondmaskers en paracetamol. © Marlies Wessels

De maatregelen zijn ook niet waterdicht. Dat bleek al tijdens het vragenrondje van de pers. De premier adviseerde om bijeenkomsten met meer dan honderd man af te gelasten, maar wist geen antwoord op de vraag of de Tweede Kamer met 150 leden nog wel bijeen kon komen. Inmiddels is duidelijk dat er in de grote plenaire zaal niet meer dan honderd volksvertegenwoordigers zullen zijn. Diezelfde Kamerleden vroegen zich vanavond al af of scholen nog wel open kunnen blijven.

Annuleringen

Het regende vanmiddag meteen annuleringen. Sportevenementen en theatershows werden gecanceld, Holland Casino sloot alle vestigingen, bijna alle grote musea in Nederland zijn gesloten tot eind maart en op Ticketswap probeerden mensen snel van hun concertkaartjes af te komen. Tevergeefs, want veel optredens gaan al niet meer door. De Vereniging van Evenementmakers (VVEM), waar onder meer Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy onder vallen, betreurt de maatregel. ,,Dit is ongelooflijk balen’’, zegt een woordvoerder. Hoeveel concerten en evenementen al van de baan zijn, is niet te zeggen.

Bioscopen en filmtheaters laten niet meer dan honderd bezoekers per zaal toe. Restaurants en cafés blijven open maar vrezen de impact van alle maatregelen. Koninklijke Horeca Nederland merkt nu al meer annuleringen en veel minder reserveringen. Voor kerkgangers kwam de EO gistermiddag al met een oplossing: de komende weken zendt de omroep elke zondagochtend een speciale kerkdienst uit.

De ‘vitale onderdelen’ die ons land draaiende moeten houden voelen zich niet direct aangesproken, al is ook daar iedereen met elkaar in overleg. Jumbo liet meteen weten níet bij de deur te gaan tellen of er honderd mensen binnen zijn: ,,Bijeenkomsten met meer dan honderd personen mogen niet meer doorgaan, maar het halen van boodschappen valt daar niet onder. In een supermarkt zit je ook niet op elkaars lip’’, aldus een woordvoerster. In verschillende supermarkten in het land werden al flinke noodvoorraden ingeslagen.

Volle coupé

Hoewel er geen richtlijn is voor het openbaar vervoer, hebben de Nederlandse ov-bedrijven zelf maatregelen getroffen. Controleurs stoppen tijdelijk met het aanpakken van ov-kaarten. Maar wat kun je doen tegen de verspreiding van het coronavirus in een volle coupé? ,,Er zitten echt zelden honderd mensen of meer in een coupé en zeker na de maatregelen van nu, zal het niet drukker worden’’, zegt een woordvoerder van de NS. ,,Maar de mensen moeten wel naar hun werk blijven kunnen. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid wordt al aangeraden het ov even te mijden als dat mogelijk is.’’

Vliegtuigmaatschappijen hebben het ook minder druk, maar vliegen wel door naar bestemmingen waar het mag. Mocht de crew op weg naar Schiphol het vermoeden hebben dat er iemand aan boord corona heeft, kan de GGD gewaarschuwd worden om alle passagiers te laten checken voordat die van boord stappen.

De Aalsmeerse bruid Marcella heeft stille hoop dat ze geld terugkrijgt van haar feestlocatie. ,,Een bruiloft kost al snel 10.000 euro. Die hou ik liever achter de hand, mocht er een economische recessie uitbreken.’’ Haar huwelijksreis naar Mauritius is nog niet geannuleerd. ,,We willen alsnog komende zomer trouwen, maar dan met maximaal 18 gasten. We wachten maar even af.’’ Ze lacht even. ,,Als ie me dan nog wil.’’