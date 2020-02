Bruiloftschutter ‘redt wapen uit handen van heethoofd’, maar verwondt er drie mensen mee

eis: 18 jaar celTugay G. dacht naar eigen zeggen een goede daad te verrichten toen hij op een bruiloft een pistool in handen kreeg van ‘een heethoofd’. Dan zou er tenminste niet mee geschoten worden. Maar even later haalde hij zelf drie keer de trekker over te midden van allerlei gasten. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen de man die vorig jaar drie mensen verwondde bij een schietincident in Beckum Palace.

Tugay G. (23) uit Almelo schoot 2 februari 2019 drie keer met een vuurwapen toen in Beckum Palace een Turkse bruiloft aan de gang was. Drie mensen raakten gewond. Het tot dan toe gezellige feest was op slag verpest. ,,Medisch ingrijpen en een portie geluk heeft erger voorkomen”, zei officier van Justitie Karel de Valk. ,,Het is onbeschrijflijk dat dit gebeurt op een drukke bruiloft met honderden mensen. Dit roept het beeld op van iemand die vindt dat hij boven de wet staat.”

Nekklem

G., die dinsdag in Almelo terechtstond, verklaarde dat hij zich moest verdedigen toen hij door een grote groep mannen werd belaagd. Dat gebeurde nadat hij langs een man was ‘geschuurd’ die met anderen aan het bekvechten was. Hij werd in een nekklem genomen en naar de grond gewerkt, waarna ook nog op hem werd ingetrapt. G. vreesde voor zijn leven.

Toen herinnerde hij zich ineens dat hij een wapen bij zich had in een tasje. Hij ritste dat open, laadde het door en schoot naar eigen zeggen drie keer op de grond. Al die keren ketsten de kogels af en raakten ze elk een ander persoon. Twee mensen raakten zwaargewond: een vrouw kreeg een kogel in haar buik en een man in zijn been. De vrouw, een oma van 72, heeft nog altijd last van de gevolgen. De dokter zei dat het een haartje had gescheeld of ze was dood geweest. Uiteindelijk kon G. wegrennen naar de auto waarmee hij met zijn vrienden naar de bruiloft was gekomen. Al rennend schoot hij drie keer in de lucht. Daarna dook hij drie weken onder.

G. verklaarde dat hij het wapen op de bruiloft zelf van ‘een heethoofd’ had overgenomen. Als die boos zou worden zou hij zomaar eens het wapen kunnen gebruiken. Om dat te voorkomen haalde hij hem over het wapen aan hem af te staan. G. wil niet zeggen om wie het gaat.

Kulverhaal

G. vertelde nooit eerder een wapen in handen te hebben gehad, maar dat hij van films wel wist hoe je het moest doorladen en schieten. Later voegde hij daar zijn ervaringen op de kermis aan toe. Officier van Justitie De Valk noemde dit een ‘kulverhaal’. Hij denkt dat het gewoon zijn eigen wapen is geweest.

Volledig scherm De politie zoekt de ondergedoken bruiloftschutter. © onbekend Toen ze wegreden had hij het wapen nog bij zich. Hij verklaarde het bij de Wierdensebrug in het kanaal te hebben gegooid. Wanneer precies was volgens hem niet van belang. Hij vertelde dat hij niet naar de politie had durven stappen, hoewel hij vindt dat hij in zijn recht staat omdat het noodweer was. G. vindt dat hij zelf gewond is geraakt, maar liet na een dokter te bezoeken.



Volgens officier van Justitie De Valk is er sprake van poging tot doodslag. Hij gaat ervan uit dat G. - die had gedronken - zelf de confrontatie met familieleden is aangegaan. Er is een worsteling ontstaan waarin G. heeft geschoten. G. zou zich niet op noodweer kunnen beroepen.

Beschieting

G. wordt er bovendien van verdacht dat hij op 6 juni 2018 in Almelo een Turkse man heeft beschoten met wie hij ruzie had om drugs. Hij zou G. 10 gram drugs hebben afgepakt en daarom een schuld hebben van 100 tot 150 euro. Volgens Officier van Justitie De Valk is in dit geval inmiddels voldoende bewijs verzameld voor poging tot moord. Een bewaarder van gevangenis De Karelskamp in Almelo heeft daarnaast aangifte gedaan van bedreiging in april 2019. De Officier gaat in dit geval uit van bedreiging met de dood of zwaar lichamelijk letsel.