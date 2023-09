Brussel: we gaan de wolf minder beschermen

Ze vraagt ‘lokale gemeenschappen, wetenschappers en alle geïnteresseerde partijen’ om vóór 22 september 2023 actuele gegevens over de wolvenpopulatie en hun impact in te dienen. Op basis van de verzamelde gegevens zal de Commissie een besluit nemen over een voorstel om de status van de bescherming van de wolf binnen de EU te wijzigen, aldus Von der Leyen.

,,De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor het vee en mogelijk ook voor de mens. Ik dring er bij lokale en nationale autoriteiten op aan om waar nodig actie te ondernemen. De huidige EU-wetgeving stelt hen daartoe al in staat”, zegt Von der Leyen. Maar het dagelijks bestuur van de EU zal na de inventarisatie van 22 september ook de bestaande regels ,,actualiseren, om waar nodig meer flexibiliteit in te voeren, in het licht van de evolutie van deze soort.”

Dat is goed nieuws, zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) die het al langer hoog tijd vindt om de beschermde status van de wolf aan te passen. ,,De wolf in Europa is geen bedreigde diersoort meer. Regio’s moeten kunnen optreden, om de balans in biodiversiteit te kunnen bewaren en herstellen”, zegt hij. De koerswijziging van Von der Leyen ,,is ook een signaal aan de Nederlandse overheid die strengere regels bovenop de EU-bescherming heeft gezet, waardoor je nog niet met een paintball een wolf mag afschrikken.”

Afgelopen vrijdag oordeelde de rechtbank Midden-Nederland op basis van die Nederlandse regels dat de provincie Gelderland niet goed genoeg heeft onderbouwd waarom het verjagen met verfkogels nodig is. Eind vorig jaar besloot de provincie het gebruik van verfkogels toe te staan bij wolven op De Hoge Veluwe, die steeds minder schuw worden. De Faunabescherming stapte naar de rechter.

Pony Dolly

De terugkeer van de wolf naar regio’s waar hij lange tijd afwezig is geweest, leidt steeds vaker tot conflicten. met lokale landbouw- en jachtgemeenschappen, vooral waar maatregelen om aanvallen op vee te voorkomen niet op grote schaal worden toegepast, erkent de Commissie. Ook een pony van Von der Leyen zelf, de 30-jarige Dolly, is op 1 september 2022 bij haar huis in Duitsland door een wolf doodgebeten, hoewel het landgoed goed is omheind.

De huidige EU-wetgeving maakt het voor lokale en nationale overheden al mogelijk om waar nodig actie te ondernemen, zoals het plaatsen van hekken om vee te beschermen tegen de wolf. Er is aanzienlijke EU-financiering voor deze maatregelen beschikbaar. Afgelopen voorjaar bleek dat Nederland nauwelijks van gebruik maakt. De Fryske Nasjonale Partij werd hierop gewezen door de Europese Commissie toen ze bij Brussel aanklopte voor meer bescherming tegen de wolf.

De aankondiging van nieuw beleid is een reactie op een oproep van het Europees Parlement afgelopen november om de beschermde status van de wolf af te zwakken. Afgelopen de Commissie begonnen met het verzamelen van gegevens van nationale autoriteiten, deskundigen en belangrijke belanghebbenden, maar, zo laat Von der Leyen nu weten: Deze gegevens bieden echter nog steeds geen volledig beeld dat voldoende is voor de Commissie om verdere maatregelen te ontwerpen, en de Commissie breidt deze raadpleging vandaag uit. Alle geïnteresseerde partijen kunnen voor 22 september 2023 actuele gegevens indienen via dit e-mailadres: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu. (actief vanaf maandagmiddag.)