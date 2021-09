Bryan Roy is alweer terug op Twitter: ‘Mark kan taakstraf in z'n naad douwen’

Sensatie in haven van Harlingen, walrus gewond aangetrof­fen: ‘Ze zal best pijn hebben’

11:39 Op de oever van de Zuiderpier in de haven van Harlingen is vanochtend een gewonde walrus opgedoken. Het gaat om het jonge vrouwtje dat vorige week al werd gezien op het strand van Schiermonnikoog, meldt dierenambulance De Waadhoek. Deskundigen overleggen wat er met het dier moet gebeuren. ,,Ze zal best pijn hebben”, zegt een medewerker van de ambulance tegen deze site.