Buienradar waarschuwt voor ‘popcornbuien’ over Nederland: ‘Festivalgangers moeten opletten’

Neem een regenjas mee als je vanmiddag naar buiten gaat, adviseert meteoroloog Marc de Jong van Buienradar iedereen die komende uren naar buiten wil. Vanaf 12.00, 13.00 uur kan het namelijk losgaan. ,,De eerste buien hebben Limburg, Noord-Brabant en Zeeland inmiddels bereikt”, vertelt hij. ,,De buien zijn zelfs wat eerder dan gedacht, want in het midden van het land rommelt het al wat.”

Het zijn echter geen gewone buien waar Nederland deze Bevrijdingsdag mee te maken krijgt. Buienradar spreekt namelijk van ‘popcornbuien’. ,,Dat is een term die we hier zelf gemunt hebben”, grinnikt De Jong. ,,Kijk, de atmosferische omstandigheden zijn vandaag zo dat er zeker buien ontstaan.” Tegelijkertijd is het net als met mais en olie in de pan, of in de magnetron, vertelt hij. ,,Je weet dat het gaat poppen, alleen weet je niet welke maiskorrels als eerste of als laatste gaan. En sommigen poppen helemaal niet.”

De oorzaak van de popcornbuien ligt in het grote temperatuurverschil in de atmosfeer. ,,Hier op de grond is de temperatuur bijna 20 graden, hoog in de lucht is het -40. Dat is een verschil van maar liefst 60 graden. Daardoor ontstaan stevige buien tot wel 10 kilometer hoog.

Statische elektriciteit

Als die buien poppen, kan het flink losgaan met hagel, onweer en felle windstoten. ,,Doordat het hoog in de lucht flink vriest, krijg je hagel. En de temperatuurverschillen zorgen voor heftige stijg- en daalbewegingen in de lucht, wat weer resulteert in statische elektriciteit.”

De buien kunnen vanmiddag in een groot deel van het land voorkomen. ,,Alleen Noord-Holland en Friesland zullen er minder last van hebben. De Wadden waarschijnlijk niet of nauwelijks.” Aan het eind van de middag bedaart de atmosfeer weer en wordt het rustiger.

Weerman De Jong sluit niet uit dat de buien zo fel zijn dat festivals kort stilgelegd moeten worden. ,,Onweer is uiteraard gevaarlijk en de bijkomende windstoten kunnen ook riskant zijn voor de stalen constructies in het podium en de tenten.”

Quote Zet de Buienradar op -1, zo zie je waar de onweersbui­en ontstaan Marc de Jong, weerman voor Buienradar en RTL Nieuws

Tegelijkertijd kennen de popcornbuien ook voordelen. ,,Zo snel als ze komen, zijn ze ook weer afgelopen. Vaak duren ze maar vijf, tien of vijftien minuten. Kort erna is het weer droog en kan de zon zelfs schijnen.”

Onstuimig

Kunnen mensen nog wat doen, behalve een regenjas meenemen naar buiten? De Jong adviseert de Buienradar-app op -1 te zetten in plaats van op +2 of +3, zoals normaal. De reguliere weerkaarten zijn voor popcornbuien namelijk niet geschikt.

,,Door terug te kijken naar het weer van het afgelopen uur, zie je buien letterlijk oppoppen op de kaart. Check vervolgens regelmatig of zo’n stipje een fikse bui wordt en of hij je kant op komt. Dan weet je of het onstuimig wordt”

Een weersverschijnsel dat we vandaag nog niet gaan zien bij al het mogelijke onweer, is een windhoos. Honderd procent uitsluiten kan nooit, maar volgens De Jong is dat zeer onwaarschijnlijk. ,,Daarvoor moet het nog wat warmer zijn, zoals nu in Duitsland, waar het wel zou kunnen.”

