Buitenlandse correspondenten over aanpak: ‘Nederland doet het echt heel slecht’

Machteloze moeder mag zoons in bijstand niet helpen: ‘Geen fut meer om de strijd aan te gaan’

24 januari Bang voor de overheid. Het Nijmeegse gezin Visser had nooit verwacht dat dat zou gebeuren. Iedere dag vreest moeder Marga (70) dat de overheid ontdekt dat zij haar zoon Herald in de bijstand geld toestopt. Reden: haar andere zoon in de bijstand werd vanwege die bijdrage beschuldigd van fraude. Hij moet 9000 euro terugbetalen aan zijn gemeente, wat al leidde tot een zelfmoordpoging.