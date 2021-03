Buitenlandse media gefascineerd door succes ‘gewiekste Rutte’

De meeste aandacht gaat uiteraard naar Mark Rutte, de gedoodverfde winnaar. Na het afzwaaien (in de herfst) van bondskanselier Angela Merkel zal hij Europa's meest ervaren regeringsleider zijn, stelt de Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Nederlandse premier fascineert buitenlandse verslaggevers. ‘Hij gaat naar verwachting meer zetels winnen dan bij de verkiezingen van 2017’, vermoedt The Guardian. Hoe flikt hij dat toch?, zo lees je ook tussen de regels van de Britse krant. Want een verkiezingsoverwinning ‘ondanks gewelddadige anti-avondklokrellen en het ontslag van zijn kabinet in januari vanwege een kinderbijslagschandaal met racistische boventonen waarbij meer dan 25.000 gezinnen ten onrechte van fraude werden beschuldigd’ wordt gezien als een grote prestatie. Ruttes geheim? The Guardian: ‘Hij is een gewiekste operator met een talent om te bouwen en ook om onwaarschijnlijke coalities overeind te houden.’ De VVD-aanvoerder zou een ‘soort van no-nonsens imago uitstralen waar Nederlanders dol op zijn’. Typisch voor de man is dat hij eens weigerde dat schoonmakers in het parlement zijn gemorste koffie opruimden, omdat hij dat zelf wilde doen, schrijft The Guardian.