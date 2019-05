Buren in Brunssum geschokt: ‘Thijs liep hier met zijn hond, schuchter, onopvallend’

Maandag liet hij nog de hond uit, hier in Brunssum bij zijn ouders. De man van 27 die Nederland sinds gisteren kent als ‘Thijs H.’ kwam eind jaren negentig met zijn ouders en zusje in deze straat wonen. Een rustige weg met moderne, vrijstaande huizen op de grens van Brunssum en Hoensbroek, mijnbouwgemeenten niet ver van de Brunssummerheide. ,,Hij liep voorbij en zei niks”, herinnert een buurman zich. ,,Dat deed ie eigenlijk altijd.”

Dat was dus op maandag. Twee dagen nadat in Den Haag het lichaam was gevonden van de 56-jarige Etsuko, een van de moorden waarmee H. nu in verband wordt gebracht. Een dag later, op dinsdag, werden Diny (63) en een nog onbekende man van 68 uit Heerlen eveneens dood gevonden. Ook zij worden aan Thijs H. gelinkt: ,,Het is bizar. Zo blijkt maar weer: je kunt niet in iemands kop kijken”, zegt een buurvrouw die de tuin harkt.

Volledig scherm De straat in Brunssum waar Thijs H. tot voor kort bij zijn ouders woonde. © AD

Maar hoe kenden de buren deze Thijs? Waren er eerder signalen die wezen op onheil? Niet echt, volgens verschillende straatgenoten van het gezin. ,,Het is gewoon een aardige knul”, zegt Henk van der Puijl, de buurman die sinds kort naast de familie woont. ,,Hij was wel stil, oogde eenzaam. Maar het hele gezin was heel hartelijk hoor, echt waar. Toen we hier kwamen wonen vier maanden geleden was zijn moeder de eerste die ons een bloemetje bracht.” Een paar weken geleden zag Henk nog hoe de vader van H. met Thijs een busje inlaadde: ,,Met spullen ja, alsof hij op zichzelf ging wonen.”

In de straat is de verontwaardiging uiteraard groot. Eerder op de dag zagen buren gisteren hoe busjes van de recherche zich opstelden rond de woning van H.’s ouders. ,,Busjes, witte pakken: dan weet je wel dat er iets loos is”, zegt een man verderop in de straat.

Toen H.’s foto ‘s avonds circuleerde en vrienden en familie begonnen te appen vielen de puzzelstukjes op hun plek: ‘Is dat niet die kerel uit jouw straat?’ Verrek, dacht de buurvrouw die de tuin harkt. Een buurman: ,,Hij liep hier wel eens met de hond, de straat op en neer. Maar hij zei niks, was schuchter, stil.” H’s moeder heeft een advocatenkantoor even verderop in Hoensbroek. Daar wordt niet open gedaan. Er wordt verwezen naar de advocaat van Thijs H.