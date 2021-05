Buren na dodelijke steekpartij in Arnhem: ‘We hebben gedaan wat we konden’

ARNHEM - Opnieuw een drama met geweld in Arnhem. De steekpartij die zondagavond in de Dragonstraat plaatsvond kende een dodelijke afloop, zo werd in de loop van maandag bekend. Buren schoten het 27-jarige slachtoffer uit Doesburg te hulp, maar dat mocht niet baten.

,,We hebben gedaan wat we konden, Michael. We mogen trots zijn op onszelf.”

Michael is oud-militair Michael Priem. En de vrouw van de uitspraak is Tugba, zijn buurvrouw van enkele huizen verderop in de Dragonstraat, in de Zuid-Arnhemse wijk Malburgen-Oost.

Bij het huis van Priem en zijn gezin is het deze maandagmiddag een komen en gaan van buren. Iedereen wil worden bijgepraat over de steekpartij van zondagavond op nummer 23. Priem doet onverstoord zijn verhaal. Zoals hij een halve etmaal eerder ook onverstoord eerste hulp heeft verleend aan het slachtoffer, een 27-jarige man uit Doesburg, in de tuin van zijn naaste buren, vertelt hij.

,,Dankzij mijn werk bij Defensie wist ik wat me te doen stond. Maar dan nog was het heel heftig”, vertelt hij. Buurvrouw Tugba knikt bevestigend. Zij beschrijft ook plastisch wat ze gezien heeft. Met doeken : ,,Ik werk in de zorg. Ik heb al veel gezien. Maar deze beelden raak ik niet zo snel kwijt.”