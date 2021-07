Burgemeester Bodegraven: Als het nodig is, laten we complotverspreiders gijzelen

Gezin van opgepakte verdachte in zaak De Vries: ‘Vader moest mee naar politiebu­reau’

7 juli De 35-jarige man uit Polen die gearresteerd is voor de moordaanslag op Peter R. de Vries woonde sinds kort met zijn hoogzwangere vrouw en kinderen in een onopvallend rijtjeshuis in een volksbuurt in Maurik. De ontsteltenis in de straat is groot.