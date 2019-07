Burgemeester boos op ANWB: ‘Mijn dochter had dood kunnen zijn door jullie’

Het had niet veel gescheeld of Hesther Gradisen, de dochter van burgemeester Willem Gradisen van het Limburgse Mook en Middelaar, was met haar camper verongelukt op de A4 bij Schiphol. Net voordat een wiel van haar camper losliet - ze reed op de middenbaan - kwam de kampeerauto op de vluchtstrook tot stilstand. Dat vervangende wiel was eerder in Spanje gemonteerd door een ANWB-gecertificeerd bedrijf.

Volgens Willem Gradisen is ANWB Nederland dan ook de hoofdschuldige aan het bijna-ongeval van zijn dochter en haar partner. In een bericht op Twitter spreekt de burgemeester zijn grote zorg en ergernis onverhuld uit over de ANWB ‘die speelt met het leven van mijn dochter'.

Vanuit zijn vakantieverblijf op Sicilië legt Gradisen telefonisch zijn Twitter-hartenkreet uit. ,,Ik zal niet snel in het openbaar de ANWB aan de schandpaal nagelen. Maar wat met mijn dochter gebeurd is, is zo ongehoord dat ik het uiteindelijk toch heb gedaan. Vanuit een grote verontwaardiging dat zoiets kan gebeuren.’’

Alleen een nieuw ventiel nodig

Link naar instagram post Hesther Gradisen was met haar partner in een tot camper omgebouwde Citroën Jumper onderweg. Via Italië en Frankrijk belandde ze in Spanje. Daar bleek een van de banden te lekken. Als lid van de ANWB schakelde ze de hulpdienst in en zei erbij dat met een vervangend ventiel de boel geregeld zou zijn.



Met de aankomst van het door de ANWB bestelde bedrijf begint een aaneenschakeling van missers. Er is geen ventiel, een sleutel om het wiel los te draaien ontbreekt. De camper wordt op een autoambulance getild.



Gradisen: ,,Eenmaal bij de garage valt de hele camper van de wagen. Mijn dochter heeft opnamen gemaakt hoe iemand met een hamer op de wagen staat te beuken zodat de deuren weer open konden. Uren is Hesther bij de garage moeten blijven voordat ze een schadeformulier wilden tekenen.’’

De laatste moer liet ook bijna los

Het defecte wiel werd daarna opnieuw op de camper gezet. Hesther Gradisen: ,,Na een lange rit waren we bijna thuis. Op de A4 bij Schiphol dachten we dat we een klapband kregen. We reden 90 kilometer per uur op de middenbaan. Er reed geen auto naast ons zodat we gelukkig op de vluchtstrook konden komen. De ANWB-pechhulp stelde vast dat we door het oog van de naald waren gekropen. De laatste moer van het wiel was ook bijna helemaal los. Als het wiel ervan af was gelopen, was de ramp niet te overzien.’’

Los onze problemen maar op

Ook in Nederland gaat vervolgens alles mis in het contact met de ANWB. Hesther Gradisen: ,,Ik werd zelfs doorverbonden naar pechhulp Frankrijk. Wat ze voor me konden doen, vroegen ze in het Engels. Ongelooflijk. Ik zei: los onze problemen maar op. Vervolgens horen we weer helemaal niets. Het is een schande.’’

Burgemeester Gradisen krijgt op Twitter veel bijval voor zijn bericht over de falende ANWB. ,,Het is onbegrijpelijk dat de ANWB in Spanje met dienstverleners werkt die zo slecht presteren en dan niet thuis geven. We mogen van geluk spreken dat het goed is afgelopen.’’