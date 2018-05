Burgemeester mocht paspoorten van veronderstelde jihadisten innemen

Burgemeester Van Aartsen verklaarde de paspoorten van de twee mannen 'vervallen' nadat de NCTV (de nationaal coördinator terrorismebestrijding) informatie had gekregen dat de twee naar Syrië wilden reizen om zich aan te sluiten bij een jihadistische groepering. De Hagenaars beschikten volgens de dienst over veel 'radicaal-jihadistisch materiaal' en spraken over een reis naar Syrië. Hun paspoorten werden ongeldig verklaard om te voorkomen dat ze die reis ook daadwerkelijk zouden maken. Er waren toen al enkele tientallen Hagenaars naar Syrië gereisd om zich daar aan te sluiten bij IS of andere terreurgroepen.

Niet voor rechter

De twee mannen maakten later bezwaar tegen het innemen van het paspoort. De burgemeester had dat volgens hen niet mogen doen. Als het al had mogen gebeuren, had een rechter het moeten doen, vinden de twee. Dat is niet gebeurd omdat Justitie na onderzoek heeft besloten de twee niet te vervolgen voor hun plannen naar Syrië te gaan. Het is niet duidelijk waarom dat niet is gebeurd.

De Raad van State oordeelde vanochtend dat de burgemeester de paspoorten terecht vervallen heeft verklaard. Wel had hij eigenlijk eigen onderzoek moeten doen naar de beweringen van de NCTV.

Er zijn sinds het begin van de burgeroorlog zo'n 300 Nederlanders voor de jihad naar Syrië en Irak gereisd. De afgelopen jaren beklaagden ouders van de (veelal jonge) uitreizigers zich erover dat Nederland te weinig heeft gedaan hen tegen te houden. Soms waarschuwden ouders de autoriteiten dat hun kinderen radicaliseerden, maar slaagden ze er toch in te vertrekken.

Naar Syrië met een ID-kaart

Maar ook jihadisten van wie het paspoort wel in beslag werd genomen, konden nog vertrekken. Zo slaagde de bekeerling Martijn N. erin om, ondanks het feit dat zijn paspoort in beslag was genomen, naar Turkije te reizen. Hij gebruikte simpelweg zijn ID-kaart: daarmee kon hij ook naar Turkije komen. Die kaart was niet in beslag genomen omdat iedereen in Nederland verplicht is zich op straat te kunnen legitimeren. De Turken hielden hem aan voordat hij de grens naar Syrië over kon steken.