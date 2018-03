Burgemeester Terneuzen: Wilders dreigt onze verkiezingsavond te kapen

De Terneuzense burgemeester Jan Lonink is ongelukkig met de aangekondigde komst van PVV-voorman Geert Wilders naar de lokale verkiezingsavond in het stadhuis van Terneuzen. ,,Het is vooral sneu voor alle andere partijen. Hun verkiezingsavond dreigt te worden gekaapt."

De manier waarop de komst van Wilders bekend is gemaakt, heeft bij Lonink ook de wenkbrauwen doen fronsen. ,,Het was wel zo fatsoenlijk geweest als hij zich van te voren bij de gastheer had aangemeld, maar wij moesten het via persbureau ANP vernemen. Nadat het ANP het bericht had verspreid, dat hij naar Terneuzen zal komen."

Lonink ziet desondanks geen reden de PVV-voorman de toegang te weigeren. ,,Hij is democratisch gekozen. De enige reden zou kunnen zijn dat de orde en veiligheid in het geding zou zijn. Wij staan in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook wordt het besproken binnen de driehoek, tussen gemeente, politie en justitie. Er is geen enkele indicatie dat de orde en veiligheid in het geding zou zijn."

Terneuzen

Waarom Wilders voor Terneuzen heeft gekozen om de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen bij te wonen, weet Lonink niet. ,,Hij scoort over het algemeen goed in het zuiden. Dat zal de reden zijn. En ik vermoed dat hij niet het lef heeft om bijvoorbeeld naar Rotterdam te gaan. Niet omdat hij bang is, maar omdat de prognoses daar tot nu toe uitwijzen dat de PVV er weinig zetels zal halen."

Hoofdpunt voor Lonink is dat de verkiezingsavond in Terneuzen niet door de PVV wordt gekaapt. Als Wilders komt, en daar ziet het nog wel naar uit, zal hij niet (meer) met een delegatie Kamerleden komen, maar één Kamerlid, Leon de Jong. Ook PVV'ers uit Tholen, de andere gemeente naast Terneuzen waar de PVV meedoet in Zeeland aan de raadsverkiezingen, zullen niet aanwezig zijn. ,,Maar het blijft desondanks sneu voor de andere politieke partijen. De sfeer zal heel anders zijn dan anders. De bijeenkomst blijft openbaar, maar bezoekers zullen vooraf gescreend moeten worden. Dat brengt ook extra kosten met zich mee die voor rekening komen van de gastheer, van ons, als gemeente Terneuzen."

Overtrokken

Patrick van der Hoeff, lijsttrekker van de PVV, vindt de reactie van burgemeester Lonink zwaar overtrokken. Hij vertelt dat hij donderdagavond Lonink al op de hoogte heeft gesteld van de eventuele komst van Wilders. ,,Vrijdag is er 's ochtends ook nog een veiligheidscheck geweest in het stadhuis", aldus Van der Hoeff, ,,of er bijvoorbeeld voldoende vluchtwegen zijn." Gisteren kwam dan de officiële bevestiging.

Bang dat de Terneuzense verkiezingsavond door de PVV wordt gekaapt, hoeft niemand te zijn, stelt Van der Hoeff. ,,In die zin lijkt het erop dat het PvdA-bloed harder stroomt bij de burgemeester dan zijn burgemeestersbloed. We zijn aanwezig en zullen iedereen de hand schudden."