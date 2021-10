Burgemeester Urk: ‘Zeggen dat hele dorp Jodenhaters, schurken of debielen zijn, gaat veel te ver’

Nee, dat het op Urk altijd erop en erover is, daarmee is burgemeester Cees van de Bos (40) het niet eens. Ja, zegt hij, het was heel heftig en zwaar over de grens wat de Urker jongeren half september deden door in nazikostuums door het dorp te trekken en scènes na te bootsen van een executie.