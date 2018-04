Burgemeester van Oldambt (54) overlijdt onverwachts

Burgemeester Pieter Smit (D66) van de gemeente Oldambt in Groningen is vanavond onverwachts overleden. De politie gaat uit van een natuurlijke dood.

Straatgenoten van de burgemeester zagen hoe aan het begin van de avond de straat werd afgezet en forensisch rechercheurs in de woning onderzoek deden. Volgens een woordvoerder van de politie is dat een standaardprocedure als iemand levenloos in een woning wordt aangetroffen. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat Smit een natuurlijke dood is gestorven.

Smit werd 54 jaar oud en was sinds 2010 burgemeester van Oldambt. Daarvoor was hij onder meer agent en wethouder in Zoetermeer.

Joviaal

De verslagenheid in het dorp en daarbuiten is groot. Volgens D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold in de Tweede Kamer verliest Oldambt een ‘bevlogen, benaderbare burgervader.’ En D66 een ‘joviaal en goed mens’, schrijft hij op Twitter.

‘Verschrikkelijk nieuws’, schrijft directeur Hans Nijland van voetbalclub FC-Groningen. ,,Hij was ook zeer betrokken bij het wel en wee van FC Groningen.’’

