Burgemeester Weert wil documenten geheimhouden en sleept eigen gemeente voor de rechter

Op 8 juni staan beide partijen tegenover elkaar voor de Roermondse rechter in een kort geding. Dat meldt, zo schrijft De Limburger, het college van Weert aan de gemeenteraads- en commissieleden. Heijmans wil afdwingen dat de gemeente stukken geheimhoudt die de krant via de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft opgevraagd. Het gaat daarbij onder meer om mailtjes en WhatsApp-berichten die zijn gewisseld tussen Heijmans en het PvdA-raadslid Fanida Kadra. Ook zouden er stukken over de besteding van zogeheten COA-gelden in Weert tussen zitten. Het Wob-verzoek leidde in mei tot grote onenigheid tussen de wethouders en Heijmans.

Ziek gemeld

De burgemeester legde eind januari zijn taken tijdelijk neer in afwachting van de resultaten van een integriteitsonderzoek, maar stapte half mei zelf op. Hij meldde zich ziek en liet de Limburgse gouverneur Theo Bovens weten niet terug te zullen keren in zijn ambt als burgemeester van Weert.



Het onderzoek richt zich onder meer op een subsidie die Heijmans, buiten de gemeenteraad om, aan stichting zou hebben verstrekt waarvan hij zelf de voorzitter is. Ook haalde de burgemeester volgens De Limburger een ondernemer met grote belangen naar Weert als sponsor van de stichting.



Op 3 juni vergadert de gemeenteraad van Weert over de resultaten van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een extern bureau. Heijmans ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling, persoonlijke verrijking of overtreding van de gemeentelijke gedragscode. Hij gaf aan vertrouwen te hebben in een goede afloop.