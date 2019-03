Burgemeester wil rust in Koekange in zaak-Willeke Dost

NAM wil gaswinning op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe

21:09 De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe gas gaan winnen. Uit de dertien velden in die provincie waar al gas wordt gewonnen, worden de laatste beetjes gas gehaald. Dat is nodig omdat de productie in het grotere Groningse gasveld wordt afgebouwd, zegt directeur Johan Atema. Maar het moet veilig kunnen gebeuren en er moet draagvlak zijn, voegt hij toe.