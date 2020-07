Burgemeester Zwolle wilde eerder ingrijpen bij bezetting distributiecentrum: ‘Grens bereikt’

Syrische asielzoe­ker vrijgespro­ken van deelname aan jihadgroep

10 juli De Syrische asielzoeker Maher A. is door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank had hem daar eerder nog tot vier jaar cel voor veroordeeld. Volgens justitie maakte A. in Syrië, voordat hij naar Nederland kwam, onderdeel uit van de jihadgroep Jabhat al Nusra. Het Hof stelt nu dat daar geen bewijs voor is.