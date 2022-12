Burgemeesters, politie en justitie vragen hulp bij strijd tegen explosies in woonwijken: ‘Gigantische impact’

Pakketbe­zor­ger neergesto­ken nadat auto over doosje reed: ‘Ongelukje met mijn sleutelbos’

Even wachten op stilstaande busjes van pakketbezorgers. Welke automobilist kent het niet, zeker in de drukke kersttijd vol internetbestellingen. Een bestuurder uit Capelle aan den IJssel had minder geduld. Zij denderde half over de stoep en een doosje dat de koerier net had klaargezet. Toen die verhaal haalde, werd hij neergestoken door haar vriend. Een ongelukje met zijn sleutelbos, zo beweerde J.H. (43) donderdag in de rechtbank.

