Burgemeesters Veiligheidsberaad: ‘Hou vol, hoe zwaar het ook is’

Update Code geel in bijna hele land wegens dichte mist

28 februari Vanochtend is in vrijwel het land kans op dichte mist. Het zicht is dan minder dan 200 meter. Het KNMI heeft daarom voor het hele land, met uitzondering van Limburg, code geel afgegeven. Het KNMI waarschuwt dat door het slechte zicht gevaarlijke rijomstandigheden kunnen ontstaan.