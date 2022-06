Buschauffeur uit Ter Apel over jarenlange overlast: ‘Tien mannen bestormden mijn bus’

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Eric van der Burg kwam gisteren, samen met FNV-leden, op bezoek in Emmen om te horen hoe het nu is gesteld met de veiligheid van de buschauffeurs op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel. Visser hield een goed gevoel over aan het bezoek. Er wordt gekeken of de huidige maatregelen structureel gemaakt kunnen worden. Tegenwoordig kunnen de buschauffeurs namelijk gewoon hun werk doen, maar dat was een jaar geleden heel anders. Toen voelden de chauffeurs zich geroepen de straat op te gaan om een einde te eisen aan de onveilige toestanden.