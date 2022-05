Busvervoer plat op meerdere plaatsen in het land door staking chauffeurs

Ook in Tilburg werd actie gevoerd. Vanuit de vestiging van Arriva in Tilburg reden de plaatselijke lijnen niet, net als de bussen vanuit Tilburg naar Den Bosch, Best en Reusel. Volgens een woordvoerster heeft Arriva ervoor gekozen om deze bussen helemaal uit de dienst te halen omdat dit het duidelijkst is voor de reizigers. Omdat stakende chauffeurs op verschillende lijnen hadden moeten rijden, zouden passagiers niet weten waar ze aan toe zijn.

Het is de tweede staking in een landelijke reeks om een betere cao af te dwingen. De eerste estafettestaking in het streekvervoer begon woensdag met zo’n honderd stakers in het noordoosten van het land. FNV stelt dat er in de sector al tijden sprake is van toenemende werkdruk, onder meer veroorzaakt door personeelstekort. De bond eist onder meer een hogere beloning om zo meer jonge chauffeurs te trekken.