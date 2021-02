Buurman schiet gillende studentes in brandend pand te hulp met ladder: ‘Door het oog van de naald’

Coronavirus LIVE | ‘Bijna helft Nederlan­ders zou Russisch vaccin nemen’, seksspeel­tjes populair in coronatijd

22:14 Dertien ME’ers zijn besmet geraakt bij de avondklokrellen in Oost-Brabant. 43 agenten zijn daarom in quarantaine gegaan. Van hen testten er twintig negatief. De rest wordt deze week getest. Hoe de agenten besmet raakten, valt niet te zeggen. Mogelijk speelt het groepsverband waarin ME’ers werken een rol. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.