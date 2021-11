Buurman slaat kat Tommie dood met hamer: 'Die kat heeft wel ingebroken in mijn ren’

Een hoop lawaai uit de kippenren alarmeerde op 30 mei van dit jaar A.T. (57). De Giessenburger, die er fazanten in hield, wist al hoe laat het was. In het verleden waren er meermaals katten het hoenderhok ingekomen om er een slachtpartij aan te richten, zo schetste hij vandaag in de Dordtse rechtbank.



,,Ik zag dat er een kat in de ren zat’’, vertelde T. aan de politierechter. ,,De ren is aan de zijkant afgesloten met gaas en heeft aan de bovenkant een dik afgesloten net. Deze kat had daar een gat in gemaakt.’’