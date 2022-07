Buurt woedend dat een ‘magneet voor louche praktijken’ in centrum komt: ‘Bouw dan woningen’

Buschauf­feur Harry (66) wil door bij Keolis, maar moet weg ondanks tekort aan chauffeurs

De Heinose buschauffeur Harry van Kampen (66) zwaait af bij Keolis in Zwolle. Hij heeft de AOW-leeftijd bereikt. Hoewel hij dolgraag in dienst wil blijven, moet hij toch weg. Want regels zijn regels, zegt werkgever Keolis, ondanks het schreeuwende personeelstekort.

