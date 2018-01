Buurvrouwen ruziën op tv: 'Ik kan haar wel de nek omdraaien'

ARNHEM - In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Mr. Frank Visser doet uitspraak liepen de gemoederen al gelijk hoog op. Maandag was te zien hoe de Arnhemse Aydina hondsdol wordt van de blaffende keffertjes van buurvrouw Ilona. Zij meldt op haar beurt dat ze doodsbang is voor Aydina en zelfs door haar met de dood bedreigd zou zijn. Twitteraars spraken hun verbazing uit over de ruziënde vrouwen.

De eerste kennismaking tussen de Aydina en Ilona verliep al niet gladjes. Als presentator Viktor Brand aan Aydina vraagt wat ze dacht toen ze haar nieuwe buurvrouw ontmoette, antwoordt Aydina: ,,Krijg ik die vette tokkies naast me?’’

De situatie werd alleen maar erger toen bleek dat de twee hondjes van Ilona de hele dag door blaffen, vooral als ze van huis is. Aydina is hierdoor genoodzaakt medicatie te slikken om haar rust te bewaren, maar dit lijkt weinig te helpen. Ze ruziet wat af met haar buurvrouw, op straat en via WhatsApp. ,,Wat dacht ik, ik kan haar wel de nek omdraaien’’, aldus de 28-jarige Arnhemse. Twitterend Nederland schrok ervan.

Ilona had eerst drie hondjes, maar een van hen is een tijdje geleden overleden. ,,Vermoedelijk door de stress van de buurvrouw’’, aldus Ilona. Om haar beestjes te beschermen, slaapt de Arnhemse 's nachts zelfs bij ze op de bank. Doodsbang voor de buurvrouw is ze. ,,Bang dat ze de honden iets aandoet, of mij.’’ Volgens Ilona zou Aydina tegen haar hebben geroepen 'ik pak jou nog wel een keer, ik ga jou vermoorden'.

Volgens Aydina is dit absolute onzin. ,,Deze vrouw leeft in een fantasie.’’ Maar als Viktor Brand aan Aydina vraagt of haar buurvrouw reden heeft om bang voor haar te zijn, zegt ze: ,,Jazeker. Vooral als ik gezopen heb en ik kom uit de stad en ik ben in zo'n bui en het gaat door mijn hoofd weer heen.’’

Hoewel het er tijdens de hoorzitting ook heftig aan toe gaat, weet mr. Frank Visser uiteindelijk een uitspraak te doen waar beide dames blij mee zijn. Twitteraars reageren verschillend op deze eerste aflevering van het seizoen.

Toch kan al dat geruzie op televisie een positief effect hebben.