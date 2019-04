Bye bye warm weer! Het kan flink gaan plenzen: buien, onweer en hagel op komst

Het lijkt even gedaan met het mooie weer van de afgelopen dagen. Vandaag is er in het hele land kans op een bui en lokaal kan het flink plenzen. Later in de middag kunnen de buien ook gepaard gaan met een klap onweer en hagel. Morgen komen maxima uit op 9 à 11 graden, terwijl het begin april normaal 10 tot 13 graden is.

Eerst schijnt de zon nog enige tijd, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe, voorspelt Weerplaza. Met name in de namiddag en vroege avond kunnen buiten zwaar zijn met onweer en windstoten. Vandaag wordt het nog wel 14 tot 17 graden, maar daarna zet de kou in. ,,Morgen vallen de meeste en zwaarste buien opnieuw in de middag en avond. Dan is er ook kans op hagel,’’ vertelt weerman Wilfred Janssen. ,,Met een maximum van 10 graden is het fris.’’ Donderdag kan er vooral in het zuiden en noordoosten wat regen vallen.

Flink plenzen

Vanmiddag zijn er wolkenvelden en is de zon op de meeste plekken nauwelijks te zien. In het hele land is kans op een bui en lokaal kan het even flink plenzen. Volgens Weeronline kunnen later in de middag de buien ook gepaard gaan met een klap onweer en hagel. De maximumtemperatuur komt uit op 13 tot 14 graden aan de kust en 15 tot 16 graden in het oosten. Er staat een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond zijn er ook nog buien. In de nacht koelt het af naar zo'n 4 à 5 graden en is in het hele land kans op regen.

Morgen is het frisser dan de voorgaande dagen. De maxima komen uit op 9 à 11 graden en er staat een zwakke tot matige wind. Normaal wordt het begin april 10 tot 13 graden. Er vallen buien en het is overwegend bewolkt, later op de dag neemt de buiigheid af en is lokaal wat meer ruimte voor de zon.

Kans op buien

De bewolking neemt vanuit het zuiden geleidelijk toe. Lokaal valt wat regen en vanmiddag neemt de kans op buien toe. Daarbij is kans op onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen is het wisselvallig weer met veel bewolking en buien. De temperatuur zakt dan naar 9 tot 11 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag af en is er meer ruimte voor de zon.

Vanochtend zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat zon. In Zeeland en aan de westkust is kans op een bui. Op veel andere plaatsen is het droog en in het noordoosten kan de zon nog een tijdje schijnen. Later in de ochtend wordt de bewolking dikker en kan lokaal wat regen vallen.