Cadeaukaarten langer geldig door coronacrisis. ‘Gaat in met terugwerkende kracht’

Wie nog een cadeaukaart voor bijvoorbeeld bioscoop, theater of restaurant in huis heeft waarvan de geldigheidsdatum tijdens de lockdown is verlopen, kan de bon toch nog verzilveren.

Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) laat weten dat kaarten die tijdens de coronasluiting zijn verlopen, een verlengde geldigheidsduur krijgen van minstens drie maanden. ,,Consumenten mogen niet de dupe worden van de sluiting van bijvoorbeeld horeca, winkels, podia en bioscopen waardoor ze niet op tijd hun cadeaukaart konden inleveren. We hebben het besluit nu genomen, maar het gaat feitelijk met terugwerkende kracht in. We nemen het begin van de intelligente lockdown op 12 maart als startdatum. Vanaf dan is de geldigheid minimaal drie maanden verlengd. En mocht het voor sommigen sectoren nodig zijn, dan verlengen we de termijn nog een keer’’, legt BVCNL-bestuurder Tamar de Leeuw uit.

Niet voor online

De verruimingsregeling geldt alleen voor leden van de BVCNL die cadeaukaarten uitgeven met een geldigheid van maximaal drie jaar. Cadeaukaarten die online ingewisseld kunnen worden, vallen buiten de regeling aangezien de webshops operationeel zijn. Bij de branchevereniging zijn ruim veertig organisaties aangesloten, zoals VVV Cadeaukaarten, Primera, Hema, Nationale Bioscoop Bon, Select Wellness Group en Podium Cadeaukaart.

De Leeuw: ,,De regels worden soepeler, maar voor bijvoorbeeld evenementen of een bezoek aan een wellnesscentrum is er nog geen groen licht. Voor deze sectoren zullen we kijken of de termijn voor een langere periode kan worden verlengd. Onze uitgevers willen hier ruimhartig mee omgaan.’’ Volgens De Leeuw hebben consumenten veel vragen over het inleveren van hun cadeaukaart. ,,Niet gek natuurlijk, met het verruimen van de geldigheid hopen we meer duidelijkheid te geven. Als mensen online hun code activeren, zullen ze zien dat de termijn automatisch al drie maanden naar achteren is geschoven.’’

Quote Als mensen online hun code activeren, zullen ze zien dat de termijn automa­tisch al drie maanden naar achteren is geschoven Tamar de Leeuw

Cadeaukaarten zijn populair in Nederland. Per jaar wordt naar schatting voor 1,5 miljard euro aan cadeaukaarten gekocht en cadeau gegeven. De meeste mensen krijgen een cadeaukaart voor hun verjaardag of als eindejaarsgeschenk van hun werkgever.

Volledig scherm Podium Cadeaukaart. © RV