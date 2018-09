Campagne voor meningokokken-vaccinatie zorgt voor extreme drukte bij huisarts

Volgens de vereniging heeft de campagne hier onvoldoende rekening mee gehouden. ,,De media-aandacht rond de vaccinatiecampagne en het ontstane tekort aan vaccins dat ook veelvuldig in de media is gekomen, heeft de wens om gevaccineerd te worden alleen maar aangewakkerd'', aldus de LHV.



Gezondheidsinstituut RIVM lanceerde ruim twee weken geleden de nieuwe campagne gericht op jongeren. Daarbij krijgt iedereen in het jaar waarin hij 14 wordt een uitnodiging voor een prik tegen de gevaarlijke bacterie. Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte, die in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren.