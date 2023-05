Campinggasten ontsnappen aan brand in tenten: politie vermoedt brandstichting

met videoOp camping de Witte Wieven in het Gelderse Nunspeet zijn vanochtend drie tenten volledig uitgebrand. Er is één persoon aangehouden. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Om 06.00 uur vatte een van de tenten vlam. Al snel sloegen de vlammen om zich heen, waardoor twee naastgelegen tenten ook in brand kwamen te staan. ,,In de tent waar de brand ontstond, waren gelukkig geen gasten aanwezig’’, laat een medewerker van de camping weten. ,,Maar in de tent daarnaast wel. Die mensen zijn op tijd naar buiten gekomen.”

Diefstal

De politie was op de camping aanwezig voor een melding van diefstal. Op het moment dat agenten met deze zaak bezig waren, ontstond de brand. ,,Dankzij een oplettende getuige konden we een man aanhouden,‘’ zo laat de politie weten. ,,Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand en de diefstal. Hij was onder invloed en erg recalcitrant richting agenten, maar ook het ambulancepersoneel die hem wilden nakijken.‘’

Wie de man precies is, is nog niet bekend. De camping wist wel te melden dat het geen gast is.

Schade

De brandweer rukte met meerdere wagens uit maar kon niet voorkomen dat de tenten, met alle spullen daarin, volledig uitbrandden. De schade is enorm. Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel is er één persoon nagekeken door ambulancepersoneel.

Drie tenten op camping de Witte Wieven in Nunspeet branden volledig uit.