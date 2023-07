Campings nog niet vol tijdens F1-weekend in Zandvoort

Formule 1-fans zijn nog niet te laat om een overnachting te boeken tijdens het raceweekend over minder dan een maand in Zandvoort. Verschillende omliggende campings hebben in het laatste weekend van augustus nog plek en ook vakantieparken van Roompot en EuroParcs zijn nog niet volgeboekt.

De accommodaties verwachten over het algemeen wel dat ze uiteindelijk helemaal vol raken. Onder meer camping Bloemendaal, Circuit Camping de Elta in Santpoort-Zuid, camping de Duindoorn in IJmuiden en natuurkampeerterrein Schoonenberg in Velsen-Zuid hebben nog ‘enkele plekken’ over.

Die bevinden zich allemaal op maximaal een uur fietsen van het circuit waar Max Verstappen op 27 augustus zijn derde thuiszege op rij hoopt te boeken. Zandvoort is in het raceweekend hermetisch afgesloten voor autoverkeer, waardoor het handig kan zijn om in de buurt te slapen.

Ook de officiële Formule 1-camping bij het circuit zit nog niet vol. De enkele honderden plekken op de zogeheten Official 538 Dutch Grand Prix Village raakten vorig jaar uiteindelijk wel uitverkocht, maar volgens een woordvoerder van het circuit gebeurde dat toen ook niet direct.

Meeste plekken vergeven

De ruim achthonderd plekken op camping De Lakens in Bloemendaal en de kleinere camping Zeeweg 71 in Overveen zijn wel al vergeven. Bij Zeeweg 71 is dat al zo ‘sinds 1 februari'. De Lakens zegt over een kleine maand ‘helemaal vol te zitten met Formule 1-fans'.

Het Roompot-park in Zandvoort was gelijk toen de kaartverkoop begon al door alle beschikbaarheid heen. Bij de locatie in Bloemendaal aan Zee, op 3 kilometer van het circuit, zijn wel nog wat overnachtingsmogelijkheden. Center Parcs heeft een park pal naast het circuit, maar heeft dit net als andere jaren in zijn geheel verhuurd aan de organisatie van de Formule 1-race en de teams. In de afgelopen jaren hebben daar weleens coureurs geslapen.

Ook hotels raakten meteen na de kaartverkoop zo goed als uitverkocht, zegt voorzitter Tom van der Veen van het hoteloverleg Zandvoort. Hotels houden hooguit bewust nog een paar kamers achter om die zo op het gunstigste moment te verkopen. Dat doet Van der Veen zelf ook met zijn Hotel Keur. ,,Die laatste kamers raak je zonder enige twijfel kwijt”, zegt de eigenaar. Voor een hotelkamer zijn gasten in het Formule 1-weekend ongeveer twee keer zoveel kwijt als normaal.