Campings raken volgeboekt voor zonnig paasweekend

Het eerste lange weekend van het jaar is traditiegetrouw de start van het kampeerseizoen. ,,Het gaat hard met de boekingen, met Pasen zitten we vol’’, verwacht directeur Jan-Kees van der Graaf van camping Ginsterveld (600 plekken) in Burgh-Haamstede. Alle accomodaties zijn al verhuurd en er zijn alleen nog een aantal kampeerplekken. Nu de weersvoorspellingen zekerder worden, stijgt het aantal boekingen in rap tempo. ,,En dat is echt al jaren geleden dat we met Pasen volle bak hadden. Ik herinner me ook een Pasen met een laag sneeuw. Niet alleen bij ons wordt het druk, heel de Zeeuwse kust zal nagenoeg vol zitten.’’