Campus lang niet altijd veilig: een op de vijf studenten seksueel, fysiek of verbaal belaagd

Een op de vijf studenten heeft op de universiteit of het hbo weleens een incident meegemaakt dat een onveilig gevoel gaf, blijkt uit nieuw landelijk onderzoek van onderzoeksbureau ResearchNed. In opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) werden ruim 7600 studenten gevraagd naar de sociale veiligheid binnen de onderwijsinstellingen waar ze college krijgen. Duidelijk wordt dat de campus lang niet altijd een veilige haven is.